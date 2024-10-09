الأمم المتحدة تحذر من تزايد الأزمة الإنسانية في لبنان

وقال المكتب في تقريره اليومي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تشتد فحسب، بل امتدت أيضا إلى مناطق لم تتأثر سابقا، واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية في لبنان، مضيفا أن القصف المستمر يزيد من معاناة السكان.
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