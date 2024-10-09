الأمم المتحدة تحذر من تزايد الأزمة الإنسانية في لبنان

الوكيل الإخباري- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، من تزايد تدهور الأزمة الإنسانية في لبنان، بمعدل ينذر بالخطر.

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