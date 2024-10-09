 
الأربعاء 2024-10-09 08:47 م
 

الأمم المتحدة تحذر من تزايد الأزمة الإنسانية في لبنان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الأربعاء، 09-10-2024 08:32 م

الوكيل الإخباري-    حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، من تزايد تدهور الأزمة الإنسانية في لبنان، بمعدل ينذر بالخطر.

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وقال المكتب في تقريره اليومي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تشتد فحسب، بل امتدت أيضا إلى مناطق لم تتأثر سابقا، واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية في لبنان، مضيفا أن القصف المستمر يزيد من معاناة السكان.

 
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