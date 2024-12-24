الأمم المتحدة تحذر من نقص الوقود في سوريا وتداعياته على الخدمات الحيوية

الوكيل الإخباري- أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن نقص الوقود في سوريا يؤثر على الخدمات الحيوية كالزراعة والصحة والنقل، محذرا من تبعات ذلك.

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ولفت التقرير إلى أنه في محافظة حلب تعمل ستة مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية جزئيا بسبب نقص الوقود والكهرباء.



وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالجسر الذي يربط دمشق بمراكز رئيسية أخرى في البلاد تؤثر أيضا على سلسلة الخدمات اللوجستية في سوريا.



ومع سقوط نظام الأسد رجحت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلادهم في النصف الأول من عام 2025.