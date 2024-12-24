 
الثلاثاء 2024-12-24 09:02 ص
 

الأمم المتحدة تحذر من نقص الوقود في سوريا وتداعياته على الخدمات الحيوية

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 08:40 ص

الوكيل الإخباري- أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن نقص الوقود في سوريا يؤثر على الخدمات الحيوية كالزراعة والصحة والنقل، محذرا من تبعات ذلك.

اضافة اعلان


ولفت التقرير إلى أنه في محافظة حلب تعمل ستة مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية جزئيا بسبب نقص الوقود والكهرباء.


وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالجسر الذي يربط دمشق بمراكز رئيسية أخرى في البلاد تؤثر أيضا على سلسلة الخدمات اللوجستية في سوريا.


ومع سقوط نظام الأسد رجحت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلادهم في النصف الأول من عام 2025.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تحطمت المروحية في 27 أبريل 1974

عربي ودولي إسرائيل تستعيد حطام مروحية سقطت في جبل الشيخ قبل 50 عاما

ا

عربي ودولي أفغانستان: واشنطن و"الناتو" عدوان مشتركان لنا ولإيران

تعبيرية

أخبار محلية التقرير المروري: حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار

أرشيفية

عربي ودولي الأمم المتحدة تحذر من نقص الوقود في سوريا وتداعياته على الخدمات الحيوية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بروناي

ت

عربي ودولي الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025

تعبيرية

خاص بالوكيل الوطني لمكافحة الأوبئة يوضح حقيقة انتشار مرض تنفسي جديد في الأردن

تعبيرية

وظائف مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين (أسماء)



 




الأكثر مشاهدة