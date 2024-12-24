الأمم المتحدة تحذر من نقص الوقود في سوريا وتداعياته على الخدمات الحيوية

ولفت التقرير إلى أنه في محافظة حلب تعمل ستة مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية جزئيا بسبب نقص الوقود والكهرباء.
وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالجسر الذي يربط دمشق بمراكز رئيسية أخرى في البلاد تؤثر أيضا على سلسلة الخدمات اللوجستية في سوريا.
ومع سقوط نظام الأسد رجحت الأمم المتحدة أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلادهم في النصف الأول من عام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تستعيد حطام مروحية سقطت في جبل الشيخ قبل 50 عاما
-
أفغانستان: واشنطن و"الناتو" عدوان مشتركان لنا ولإيران
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025
-
الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من تنظيم "داعش"
-
صفارات إنذار في تل أبيب إثر صاروخ من اليمن
-
كاتس: سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران
-
إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف
-
دمشق.. مقتل عنصر بالنظام السابق متورط بعدة جرائم بكمين