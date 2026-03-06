الجمعة 2026-03-06 02:47 م

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على "إعطاء فرصة للسلام"

الجمعة، 06-03-2026 01:13 م
الوكيل الإخباري-  دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إلى إعطاء "فرصة للسلام" في الشرق الأوسط وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السادس من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.اضافة اعلان


وقال فولكر تورك للصحفيين إن "على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد".

وأضاف "أدعو الدول المعنية إلى التحرك فورا لخفض التصعيد وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 6 آذار 2026،، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل.
 
 


