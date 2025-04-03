الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الوكيل الإخباري- أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، اليوم التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية التي تسببت في مقتل مدنيين.

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