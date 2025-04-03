الخميس 2025-04-03 09:12 م
 

الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الخميس، 03-04-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-   أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، اليوم التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية التي تسببت في مقتل مدنيين.

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وقال بيدرسون في بيان صحفي، إن هذه الأعمال تُقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام الداخلي ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس.

 
gnews

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