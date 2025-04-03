الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

وقال بيدرسون في بيان صحفي، إن هذه الأعمال تُقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام الداخلي ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس.
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