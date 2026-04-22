الأمم المتحدة ترحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

05:43 ص

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار، وفق الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.





وقال دوجاريك، إن تمديد وقف إطلاق النار خطوة هامة نحو خفض التصعيد، وتهيئة بيئة دبلوماسية حيوية لبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة.



ودعا جميع الأطراف إلى البناء على هذا الزخم، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض وقف إطلاق النار، والانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام ودائم.



وأضاف أن الأمين العام يؤيد جهود باكستان في تيسير المزيد من المحادثات، معربا عن أمله أن تُسهم هذه الجهود في تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل شامل ودائم للنزاع.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم إيران مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه أصدر "توجيهات للجيش بمواصلة الحصار" الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.



وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.





