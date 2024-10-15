الأمم المتحدة تريد تحقيقا "مستقلا" بشأن غارة شمال لبنان

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية بجنيف ردا على سؤال بشأن الغارة على بلدة أيطو الإثنين: "ما نسمعه هو أن من بين القتلى 12 امرأة وطفلين".
وأضاف: "نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من 4 طوابق. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب، ومبادئ التمييز والنسبة والتناسب"، داعيا إلى إجراء تحقيق "مستقل ومعمق" في الواقعة.
واستشهد 22 شخصا في الضربة التي استهدفت مبنى من 4 طوابق في بلدة أيطو المسيحية. وكانت السلطات اللبنانية أشارت إلى سقوط 21 شهيداً الإثنين.
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