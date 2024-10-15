الأمم المتحدة تريد تحقيقا "مستقلا" بشأن غارة شمال لبنان

02:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706498 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنها تلقت تقارير تفيد بأن أغلب الضحايا الذين سقطوا في غارة إسرائيلية على مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال. اضافة اعلان





وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية بجنيف ردا على سؤال بشأن الغارة على بلدة أيطو الإثنين: "ما نسمعه هو أن من بين القتلى 12 امرأة وطفلين".



وأضاف: "نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من 4 طوابق. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب، ومبادئ التمييز والنسبة والتناسب"، داعيا إلى إجراء تحقيق "مستقل ومعمق" في الواقعة.



واستشهد 22 شخصا في الضربة التي استهدفت مبنى من 4 طوابق في بلدة أيطو المسيحية. وكانت السلطات اللبنانية أشارت إلى سقوط 21 شهيداً الإثنين.