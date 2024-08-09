 
الجمعة 2024-08-09 11:16 م
 
 

الأمم المتحدة تطلب دعما عاجلا لإغاثة متضرري السيول في اليمن

السيول في اليمن
السيول في اليمن




 

الجمعة، 09-08-2024 08:11 م

الوكيل الإخباري-    طلبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، دعما عاجلا من المانحين لإغاثة المتضررين جراء السيول التي شهدها اليمن مؤخرا.


وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن: "خلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بعشرات الضحايا، وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية في البلاد".

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