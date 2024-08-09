الأمم المتحدة تطلب دعما عاجلا لإغاثة متضرري السيول في اليمن

الوكيل الإخباري- طلبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، دعما عاجلا من المانحين لإغاثة المتضررين جراء السيول التي شهدها اليمن مؤخرا.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن: "خلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بعشرات الضحايا، وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية في البلاد".