الأمم المتحدة تطلب دعما عاجلا لإغاثة متضرري السيول في اليمن

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن: "خلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بعشرات الضحايا، وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية في البلاد".
-
أخبار متعلقة
-
مصرع 62 شخصا بتحطم طائرة ركاب في البرازيل
-
الحكومة اللبنانية: وقف العدوان على غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي
-
جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية
-
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه بمحاولته اغتيال ترامب
-
انفجار ضخم يهز ميناء في شرق الصين
-
هيئة البحرية البريطانية: أربع هجمات تستهدف سفينة جنوب مدينة المخا باليمن
-
وكالة: بحرية إيران تتسلم صواريخ مضادة للسفن لا يمكن رصدها
-
شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان