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الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار

دمشق - سوريا
دمشق - سوريا
 
الإثنين، 21-04-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-  قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.اضافة اعلان


وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".

سكاي نيوز
 
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