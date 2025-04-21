الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار

وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
سكاي نيوز
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