الأمم المتحدة تعلن استعدادها لمساعدة روسيا بعد الزلزال في كامتشاتكا

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون لتقديم المساعدة في أي إجراءات إذا مست الحاجة لها".
يذكر أن زلزالا بقوة تزيد على 8 درجات بمقياس ريختر ضربت الشرق الأقصى الروسي فجر الأربعاء. وأعلن عن توقع موجات التسونامي في أعقاب الزلزال.
وأسفر الزلزال عن وقوع أضرار مادية في إقليم كامتشاتكا ومقاطعة ساخالين الروسيين، دون سقوط ضحايا.
وأشار خبراء الجيوفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية إلى أن الزلزال أصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.
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