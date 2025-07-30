الأربعاء 2025-07-30 11:40 م
 

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لمساعدة روسيا بعد الزلزال في كامتشاتكا

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:18 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة عن استعدادها لمساعدة روسيا في معالجة آثار الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون لتقديم المساعدة في أي إجراءات إذا مست الحاجة لها".

يذكر أن زلزالا بقوة تزيد على 8 درجات بمقياس ريختر ضربت الشرق الأقصى الروسي فجر الأربعاء. وأعلن عن توقع موجات التسونامي في أعقاب الزلزال.

اضافة اعلان


وأسفر الزلزال عن وقوع أضرار مادية في إقليم كامتشاتكا ومقاطعة ساخالين الروسيين، دون سقوط ضحايا.


وأشار خبراء الجيوفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية إلى أن الزلزال أصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي السودان.. نزوح واسع ومئات القتلى جراء تصاعد العنف في كردفان

ب

أخبار محلية ​محافظ إربد يتفقد النزل البيئي بمحمية غابات اليرموك

انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي

أخبار محلية انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي

ل

أخبار محلية بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد

تسبب الشيب والتجاعيد .. 6 أطعمة تسرّع الشيخوخة

طب وصحة تسبب الشيب والتجاعيد .. 6 أطعمة تسرّع الشيخوخة

ل

أسواق ومال "بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق

المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم

أخبار محلية المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم

ارشيفية

فلسطين 40 شهيدًا ومئات الجرحى في مجزرة للاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة



 
 





الأكثر مشاهدة