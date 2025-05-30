الجمعة 2025-05-30 12:21 م
 

الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية

الأمم المتحدة بصدد تقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%
الأمم المتحدة بصدد تقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%
 
الجمعة، 30-05-2025 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   تعتزم الأمانة العامة للأمم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة بالمنظمة الأممية، في إطار سعيها لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، حسبما أفادت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة رويترز.اضافة اعلان


وتأتي التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو/حزيران المقبل، في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدّم سنويًا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية.

وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.

ولم يشر معدّ المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، لكنه أشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس/آذار الماضي.

وقال راماناثان:"هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع".

وأضاف:"أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية".

الجزيرة
 
gnews

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