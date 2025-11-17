الأمم المتحدة: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري

الثلاثاء 2025-11-18 12:06 ص
 

الإثنين، 17-11-2025 11:35 م
الوكيل الإخباري- قال تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل يتوسع وإن إسرائيل تسعى لمضاعفة عدد المستوطنين فيه.اضافة اعلان


وأكد التقرير، المُقدم أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار)، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى دخول الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة بعد أسبوع من سقوط نظام بشار الأسد، وشن غارات جوية على أنحاء سوريا وموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على تخصيص نحو 11 مليون دولار لدعم توسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي، ومنذ 8 كانون الأول 2024، حافظ على وجود مستمر داخل المنطقة العازلة، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد بأن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
 
 
