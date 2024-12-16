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الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى "تدفق كبير للدعم"

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر
الإثنين، 16-12-2024 10:53 م
الوكيل الإخباري-   قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الاثنين، إن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مؤكدا استعداد المنظمة لتكثيف نشاطها.اضافة اعلان


وقال فليتشر للصحفيين في دمشق، إن "الوضع مأسوي للغاية" وشدد على أن الأمم المتحدة تريد "رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وزيادته بسرعة".
 
gnews

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