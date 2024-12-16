الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى "تدفق كبير للدعم"

وقال فليتشر للصحفيين في دمشق، إن "الوضع مأسوي للغاية" وشدد على أن الأمم المتحدة تريد "رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وزيادته بسرعة".
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