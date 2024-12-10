 
الثلاثاء 2024-12-10 09:04 م
 

الأمم المتحدة: سوريا تمر بلحظة فاصلة في تاريخها

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 08:00 م

الوكيل الإخباري-   قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، إن سوريا تمر بلحظة فاصلة في تاريخها.

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وأضاف، في مؤتمر صحفي في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف، أن الوضع يتغير بسرعة، وأن سوريا تقف على مفترق طرق بما يبشر بفرص كبيرة، ولكنه ينذر أيضا بمخاطر جسيمة، مشددا على أن هيئة تحرير الشام هي الجماعة الرئيسية التي تتولى السيطرة في دمشق، ولكنها ليست الجماعة المسلحة الوحيدة في العاصمة السورية.


وأشار المسؤول الأممي إلى وجود طائفة واسعة من جماعات المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى جماعات شُكلت حديثا، محذرا من أن انتقال السلطة تصحبه أيضا تقارير عن حدوث سرقات واقتحام مبان حكومية أو منازل خاصة.


وأعرب بيدرسون عن القلق البالغ إزاء التحركات والقصف من إسرائيل داخل الأرض السورية، مشددا على ضرورة توقف تلك الأعمال.

 
gnews

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