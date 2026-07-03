الأمم المتحدة: كارثة جديدة لحقوق الإنسان في مدينة الأبيض السودانية

وأضاف تورك، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأوضاع في المنطقة، أن "المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2595 قتيلا
-
انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار
-
الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي
-
قادة حلف الأطلسي يجتمعون في أنقرة ويسعون لتهدئة التوتر مع ترامب
-
مقتل 40 جراء سقوط حافلة في خندق جنوب غربي باكستان
-
ترامب: "من السخيف" أن تبقي الولايات المتحدة على دعمها الحالي لحلف الناتو
-
قائد الحرس الثوري الإيراني يظهر علنا للمرة الأولى منذ الحرب
-
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هالماهيرا بإندونيسيا