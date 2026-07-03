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الأمم المتحدة: كارثة جديدة لحقوق الإنسان في مدينة الأبيض السودانية

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الأمم المتحدة
 
الجمعة، 03-07-2026 12:45 م

الوكيل الإخباري-  قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

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وأضاف تورك، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأوضاع في المنطقة، أن "المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية".

 
 


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