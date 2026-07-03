الأمم المتحدة: كارثة جديدة لحقوق الإنسان في مدينة الأبيض السودانية

الوكيل الإخباري- قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

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