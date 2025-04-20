الأمم المتحدة: نؤيد السلام بين أوكرانيا وروسيا

وقال دوجاريك في بيان صحفي "لقد دعونا باستمرار إلى وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا"،مجددا دعم الأمم المتحدة للجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يصون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
بترا
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