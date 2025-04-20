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الأمم المتحدة: نؤيد السلام بين أوكرانيا وروسيا

شعار الأمم المتحدة
شعار الأمم المتحدة
 
الأحد، 20-04-2025 07:38 ص
الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الليلة الماضية، أن المنظمة الدولية "احيطت علما بإعلان الاتحاد الروسي عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح".اضافة اعلان


وقال دوجاريك في بيان صحفي "لقد دعونا باستمرار إلى وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا"،مجددا دعم الأمم المتحدة للجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يصون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بترا
 
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