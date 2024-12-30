الأمم المتحدة: هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف

وأضاف "أجدد قلق غوتيريش إزاء التصعيد في اليمن وأكرر دعواته لاحترام القانون الدولي".
وبين "الهجمات التي تنطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يجب أن تتوقف".
وأضاف "الهجمات في إسرائيل واليمن وفي البحر الأحمر تشكل مصدر قلق بالغ".
وتابع "المزيد من التصعيد العسكري يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر".
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