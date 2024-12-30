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الأمم المتحدة: هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 30-12-2024 07:12 م

الوكيل الإخباري-   قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ان الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا للأعمال العدائية بين إسرائيل والحوثيين.

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وأضاف "أجدد قلق غوتيريش إزاء التصعيد في اليمن وأكرر دعواته لاحترام القانون الدولي".


وبين "الهجمات التي تنطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يجب أن تتوقف".


وأضاف "الهجمات في إسرائيل واليمن وفي البحر الأحمر تشكل مصدر قلق بالغ".


وتابع "المزيد من التصعيد العسكري يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر".

 
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