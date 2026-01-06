الثلاثاء 2026-01-06 12:28 م

الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات

أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الثلاثاء، 06-01-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري-   سلطت الأمم المتحدة الضوء على الاحتياجات الإنسانية العميقة في فنزويلا مشيرة إلى أن 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات، في ظل أزمة اقتصادية معقدة خلقتها العقوبات الأمريكية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة إن الموارد المتاحة محدودة، وأن الأمم المتحدة طلبت العام الماضي من الدول الأعضاء 606 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لفنزويلا، لكنها تلقت حوالي 102 مليون فقط.

وأكد أن المنظمة تواصل تقديم الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات للفنزويليين، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي عاجل.

 
 


