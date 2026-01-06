الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات

الوكيل الإخباري- سلطت الأمم المتحدة الضوء على الاحتياجات الإنسانية العميقة في فنزويلا مشيرة إلى أن 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات، في ظل أزمة اقتصادية معقدة خلقتها العقوبات الأمريكية.

اضافة اعلان