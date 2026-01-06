الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات

وأكد أن المنظمة تواصل تقديم الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات للفنزويليين، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي عاجل.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لتمادي إسرائيل
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل مؤازرتها للغزيين في فصل الشتاء
-
الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال
-
مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا
-
هيغسيث: نحو مئتين من عناصر القوات الأميركية دخلوا كراكاس للقبض على مادورو
-
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن"
-
فنزويلا تندد أمام الأمم المتحدة: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
-
ترامب يستبعد إجراء انتخابات في فنزويلا قريبا ويشكل فريقا للإشراف على التدخل الأمريكي في كاراكاس