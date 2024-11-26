 
الثلاثاء 2024-11-26 01:36 م
 

الأمن الفيدرالي الروسي: أوكرانيا أصبحت سوق ظلّ عالمية للسلاح

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 12:49 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن أوكرانيا أصبحت "سوق ظل" عالمية للسلاح الذي يتسرب منها إلى المناطق الساخنة في العالم.

جاء ذلك تصريحات بورتنيكوف خلال الاجتماع العشرين لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو، حيث تابع: "لقد تم إعادة تشكيل وعي الشعب الأوكراني في اتجاه مناهض لروسيا، في الوقت الذي يتم فيه شراء جماعي للأراضي والموارد الطبيعية والمصانع الأوكرانية من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت المنطقة الآن نقطة جذب للمرتزقة والإرهابيين من جميع أنحاء العالم".

اضافة اعلان


وأضاف بورتنيكوف: "لقد تم إنشاء سوق أسلحة ظل عالمية في أوكرانيا، يتم فيها نقل الأسلحة إلى مناطق النزاع على نحو مستمر".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي نائبة أمريكية: تزويد بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية فكرة مجنونة

تعبيرية

أخبار محلية حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

أرشيفية

فلسطين القسام تفجر مبنى مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق جباليا

تعبيرية

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

الفنان الراحل سعيد صالح

منوعات نجوم واجهوا السجن بسبب المخدرات .. أحدهم مات بجرعة زائدة

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني



 




الأكثر مشاهدة