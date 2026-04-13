الأمين العام لحزب الله يرفض المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
الإثنين، 13-04-2026 10:02 م

الوكيل الإخباري-   طالب حزب الله الإثنين بإلغاء المفاوضات المقررة الثلاثاء بين لبنان وإسرائيل، معتبرا على لسان أمينه العام نعيم قاسم أن مثل هذه المحادثات "عبثية".

وقال قاسم في كلمة متلفزة "نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي الغاصب، هذه المفاوضات عبثية"، داعيا إلى "إلغاء هذا اللقاء التفاوضي".

 
 


