الثلاثاء 2025-12-30 08:33 م

"الأونروا": التشريع الإسرائيلي الجديد ضد الوكالة الأممية يخالف القانون الدولي

"الأونروا": التشريع الإسرائيلي الجديد ضد الوكالة الأممية يخالف القانون الدولي
"الأونروا": التشريع الإسرائيلي الجديد ضد الوكالة الأممية يخالف القانون الدولي
الثلاثاء، 30-12-2025 07:21 م
الوكيل الإخباري- اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الوكالة الأممية "أمرًا مشينًا".اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة في بيان نشرته على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صريحًا للولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها تجاه "الأونروا" ومنظومة الأمم المتحدة.

وأضافت أن القانون الجديد يمنح إسرائيل سلطة قطع المياه والكهرباء والوقود والاتصالات عن "الأونروا"، ويتيح مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية، بما في ذلك مقرها ومركزها التدريبي، ويستثنيها من التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأشارت الأونروا إلى أن التشريع الجديد يأتي في سياق حملة مستمرة لتقييد عملها في القدس الشرقية وعرقلة دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية للاجئي فلسطين، وهي خدمات أكدت محكمة العدل الدولية ضرورتها لضمان حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.

وشددت الوكالة على أن الإجراءات الأحادية لإسرائيل تؤثر مباشرة على عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، حيث تعد الوكالة الأممية العمود الفقري للعملية الإنسانية، وأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ستظل قائمة بموجب القانون الدولي حتى في حال توقف عمل الوكالة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهيئة العامة لتنشيط السياحة تصادق على خطة عمل وموازنة 2026 وخطتها التسويقية

أخبار محلية الهيئة العامة لتنشيط السياحة تصادق على خطة عمل وموازنة 2026 وخطتها التسويقية

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة

عربي ودولي 10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة

مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية

عربي ودولي مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية

استشهاد طفلة برصاص الاحتلال شرق غزة

فلسطين استشهاد طفلة برصاص الاحتلال شرق غزة

ل

عربي ودولي مجلس الدوما يطالب برد حازم على استهداف مسيرات معادية مقر إقامة بوتين

ل

أسواق ومال بلومبرغ: فنزويلا تغلق آبار النفط بسبب نقص مستودعات التخزين

ل

عربي ودولي فون دير لاين تحدد أهم ضمانة أمنية لأوكرانيا

مع ارتفاع الدين العام .. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا بمليارات اليوروهات

أسواق ومال مع ارتفاع الدين العام .. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا بمليارات اليوروهات



 






الأكثر مشاهدة