الإثنين 2026-06-01 01:03 م

الأونروا: الحرب أعادت التنمية البشرية في غزة 77 عاماً إلى الوراء

الأونروا: الحرب أعادت التنمية البشرية في غزة 77 عاماً إلى الوراء
الأونروا: الحرب أعادت التنمية البشرية في غزة 77 عاماً إلى الوراء
 
الإثنين، 01-06-2026 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت التنمية البشرية في قطاع غزة بمقدار 77 عاماً إلى الوراء نتيجة للحرب، وفقاً لتقرير مشترك صادر عن مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن العامين الماضيين شهدا تدهوراً حاداً في الظروف المعيشية وسبل العيش والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في القطاع.

وأضافت أن جميع سكان غزة يعانون اليوم من آثار سلبية مباشرة وطويلة الأمد على الصحة والصحة النفسية والاجتماعية وسبل العيش، مشيرة إلى أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا، بما في ذلك الرعاية الصحية، تسهم في التخفيف من بعض هذه الآثار.

وأكدت الأونروا أنها تمتلك البنية التحتية والكوادر والمعرفة والخبرة والمهارات التي تمكّنها من توسيع نطاق خدماتها ودعم المجتمع، إذا ما سُمح بدخول المزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/775962

منوعات إنفجار عنيف هزّ مصنعاً في مالطا

أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

أخبار محلية أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين

ل

خاص بالوكيل جماهير النشامى لا تتذكر متى آخر ركلة جزاء تصدى لها أبو ليلى

حذّر الطبيب الروسي إيغور مانيفيتش، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، من أن الاستخدام الخاطئ لقطرات الأنف المضيقة للأوعية الدموية أثناء علاج الزكام قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وأوضح أن جزءاً من المادة

طب وصحة طبيب يحذّر من الاستخدام الخاطئ للقطرات الأنفية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

عربي ودولي إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن

كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

أخبار الشركات كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

695

فيديو الوكيل كيف يتم تحديد استحقاق التأمين الصحي للأسر الفقيرة ؟

وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف

أخبار محلية وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف



 
 






الأكثر مشاهدة

 