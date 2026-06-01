الأونروا: الحرب أعادت التنمية البشرية في غزة 77 عاماً إلى الوراء

الوكيل الإخباري- تراجعت التنمية البشرية في قطاع غزة بمقدار 77 عاماً إلى الوراء نتيجة للحرب، وفقاً لتقرير مشترك صادر عن مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.





وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن العامين الماضيين شهدا تدهوراً حاداً في الظروف المعيشية وسبل العيش والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي في القطاع.



وأضافت أن جميع سكان غزة يعانون اليوم من آثار سلبية مباشرة وطويلة الأمد على الصحة والصحة النفسية والاجتماعية وسبل العيش، مشيرة إلى أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا، بما في ذلك الرعاية الصحية، تسهم في التخفيف من بعض هذه الآثار.



وأكدت الأونروا أنها تمتلك البنية التحتية والكوادر والمعرفة والخبرة والمهارات التي تمكّنها من توسيع نطاق خدماتها ودعم المجتمع، إذا ما سُمح بدخول المزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة.





