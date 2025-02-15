 
السبت 2025-02-15 09:39 ص
 

"الأونروا": الولايات المتحدة تعمق أزمتنا بقطع التمويل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  قالت مديرة التواصل والإعلام لدى وكالة "الأونروا" جولييت توما، إن قرار واشنطن وقف تمويل الوكالة أدى لتفاقم أزمتها المالية التي كانت تعانيها أصلا.اضافة اعلان


 في الرابع من فبراير الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بوقف تمويل الأونروا بشكل كامل، وانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة ومن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإطلاق تحقيق سريع في أنشطة اليونسكو، والذي من المفترض أن يحدد علامات "المشاعر المعادية لأمريكا" و"التحيز ضد إسرائيل".

وأضافت السيدة توما: "نحن لا نتوقف أبدا عن البحث عن إمكانية المحافظة على علاقات جيدة مع جميع الدول الأعضاء. وكانت الولايات المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا وأكثرها التزاما منذ تأسيس الوكالة. ولا شيء يمكن أن يحل محل هذا الكرم. ووقف التمويل هذا يجعل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها الوكالة أعمق".

وأشارت جولييت توما إلى أن الولايات المتحدة، أوقفت تمويل الأونروا في يناير 2024، أي قبل وقت طويل من توقيع مرسوم ترامب المذكور أعلاه، ولم يتم استئناف المساعدات بعد ذلك بتاتا. وفي ظل هذه الظروف، يظل وضع الوكالة حرجا وتستمر احتياجاتها في النمو.

وقالت: "هناك توجيه من الرئيس الأمريكي، لكننا سنستمر في إظهار أهمية عمل الأونروا ونأمل أن تستأنف الولايات المتحدة الدعم المالي للوكالة".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

عربي ودولي الأمم المتحدة تدين الهجوم على اليونيفيل

جانب من عملية الاقتراع

أخبار محلية إعلان نتائج انتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا

فانس حث خلال المؤتمر الأحزاب الرئيسية في ألمانيا على التعاون مع اليمين المتطرف

عربي ودولي فانس يلتقي زعيمة حزب البديل في ميونخ

جانب من المشاركة

أخبار محلية الصفدي: الفلسطينيون يرفضون مغادرة أرضهم والحل يكمن بالسلام

تعبيرية

أخبار محلية 3944 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت

أرشيفية

اقتصاد محلي 36 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

آخر صورة للدكتور حسام أبو صفية قبل اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون "المقاتل غير الشرعي"

أرشيفية

فلسطين استعدادات في غزة لبدء عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين



 




الأكثر مشاهدة