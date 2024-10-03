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الأونروا و"العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الخميس، 03-10-2024 12:05 م
الوكيل الإخباري-  قال خبراء إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و”محكمة العدل الدولية” والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بين المفضلين لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام، الذي خيّمت عليه حربا غزة وأوكرانيا.اضافة اعلان


وبناء على ما حدث سابقاً، فإن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل يمكنها إحداث مفاجأة غير متوقعة في الإعلان المقرر يوم 11 أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك عدم منح جائزة على الإطلاق.

ويرى المراهنون أن المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في سجن بالقطب الشمالي، في فبراير شباط، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل جائزة هذا العام. لكن هذا لن يحدث فعلياً لأن الجائزة لا تقدم لشخص بعد وفاته.

وكالات
 
gnews

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