الأونروا و"العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام

وبناء على ما حدث سابقاً، فإن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل يمكنها إحداث مفاجأة غير متوقعة في الإعلان المقرر يوم 11 أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك عدم منح جائزة على الإطلاق.
ويرى المراهنون أن المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في سجن بالقطب الشمالي، في فبراير شباط، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل جائزة هذا العام. لكن هذا لن يحدث فعلياً لأن الجائزة لا تقدم لشخص بعد وفاته.
وكالات
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