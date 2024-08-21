الإذاعة العبرية الرسمية: إصابة مبانٍ بقذائف صاروخية في الجولان

الوكيل الإخباري- قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن عدة مبانٍ أصيبت بقذائف صاروخية في مستوطنة كاتسرين بالجولان، مشيرة إلى أن 4 قذائف سقطت في المستوطنة وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في مواقع عدة.

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