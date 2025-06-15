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الإسعاف الإسرائيلي: 7 مصابين في حيفا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 أشخاص في الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة حيفا. اضافة اعلان
 
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