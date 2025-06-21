السبت 2025-06-21 11:14 ص
 

الإعلام الإسرائيلي ينتقد فشل الدفاعات الجوية

الإعلام الإسرائيلي ينتقد فشل الدفاعات الجوية
انفجارات في تل أبيب
 
السبت، 21-06-2025 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   ناقش الإعلام الإسرائيلي فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية في اعتراض صواريخ إيرانية تسببت في إصابات وأضرار كبيرة داخل إسرائيل.اضافة اعلان


كما سلط الضوء على آمال إسرائيل بدخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران وتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حسم موقفه من ذلك.
 
gnews

أحدث الأخبار

لفا

فن ومشاهير الموت يفجع الاعلامية ليال الإختيار

ارشيفية

عربي ودولي إسرائيل تعلن قصف موقعين لأجهزة الطرد المركزي بأصفهان

ببر

فن ومشاهير من غرفة العمليات إلى المقبرة.. وفاة مغنية خلال جراحة تجميل في تركيا

ارشيفية

عربي ودولي مسؤول إيراني رفيع يكشف عن تغيير بالسياسة الصاروخية

أدخنة متصاعدة

عربي ودولي إسرائيل تعلن عن اغتيال جديد بالحرس الثوري الايراني

مخ

فن ومشاهير حادث مروع لأحمد سعد وعائلته - صورة

غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

ي

فن ومشاهير هذا سبب انسحاب صبا مبارك من "وتر حساس"



 
 





الأكثر مشاهدة