الإعلام الإسرائيلي ينتقد فشل الدفاعات الجوية

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الوكيل الإخباري- ناقش الإعلام الإسرائيلي فشل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية في اعتراض صواريخ إيرانية تسببت في إصابات وأضرار كبيرة داخل إسرائيل. اضافة اعلان





كما سلط الضوء على آمال إسرائيل بدخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران وتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حسم موقفه من ذلك.