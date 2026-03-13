الجمعة 2026-03-13 03:54 م

الإعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل
ارشيفية
 
الجمعة، 13-03-2026 01:44 م
الوكيل الإخباري-   قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا وسعسع وصفصوفة ودوفيف بالجليل عقب رصد صواريخ من لبنان.اضافة اعلان


وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

في حين أفادت القناة 12 الإسرائيل باعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، بينما أخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

فلسطين مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

أسواق ومال ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقت من إيران

عربي ودولي إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

خاص بالوكيل اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

عربي ودولي إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أخبار محلية بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة



 






الأكثر مشاهدة