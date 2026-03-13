الإعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل

01:44 م

الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا وسعسع وصفصوفة ودوفيف بالجليل عقب رصد صواريخ من لبنان. اضافة اعلان





وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.



في حين أفادت القناة 12 الإسرائيل باعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، بينما أخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.





