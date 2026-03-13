الإعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.
في حين أفادت القناة 12 الإسرائيل باعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، بينما أخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.
