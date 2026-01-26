الإفراج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في فنزويلا

وقال مدير المنظمة ألفريدو روميرو عبر منصة إكس "أُفرج اليوم عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في أنحاء البلاد، ونحن نتحقق من الحالات. ومن المرجح أن تتم عمليات إفراج أخرى".
وأوضح المحامي غونزالو هيميوب الذي ينتمي إلى المنظمة نفسها أن عملية الإفراج تمت ليلا، مضيفا عبر منصة إكس "هذا العدد ليس نهائيا بعد، ويمكن أن يزداد مع إجرائنا مزيدا من عمليات التحقق".
