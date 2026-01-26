الإفراج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في فنزويلا

الوكيل الإخباري- أفرجت السلطات الفنزويلية، الأحد، عن 80 سجينا سياسيا على الأقل، في إطار عمليات إطلاق سراح تتم ببطء تحت ضغط الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية.

وقال مدير المنظمة ألفريدو روميرو عبر منصة إكس "أُفرج اليوم عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في أنحاء البلاد، ونحن نتحقق من الحالات. ومن المرجح أن تتم عمليات إفراج أخرى".