الإثنين 2026-01-26 12:22 ص

الإفراج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في فنزويلا

وأمر الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل الى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر د
الإثنين، 26-01-2026 12:02 ص

الوكيل الإخباري-   أفرجت السلطات الفنزويلية، الأحد، عن 80 سجينا سياسيا على الأقل، في إطار عمليات إطلاق سراح تتم ببطء تحت ضغط الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية.

وقال مدير المنظمة ألفريدو روميرو عبر منصة إكس "أُفرج اليوم عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في أنحاء البلاد، ونحن نتحقق من الحالات. ومن المرجح أن تتم عمليات إفراج أخرى".


وأوضح المحامي غونزالو هيميوب الذي ينتمي إلى المنظمة نفسها أن عملية الإفراج تمت ليلا، مضيفا عبر منصة إكس "هذا العدد ليس نهائيا بعد، ويمكن أن يزداد مع إجرائنا مزيدا من عمليات التحقق".

 
 


