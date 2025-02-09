الإكوادور تعقد انتخابات رئاسية بين 16 مرشحا

الوكيل الإخباري- توجه الناخبون في الإكوادور إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في سباق متجدد على الرئاسة بين الرئيس المنتهية ولايته دانييل نوبوا، المليونير اليميني الذي يسعى إلى البقاء في السلطة لأربع سنوات أخرى، ومرشحة المعارضة اليسارية لويزا جونزاليس وريثة الرئيس السابق رافائيل كوريا.

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ويتنافس في الانتخابات 16 مرشحا، لكن نوبوا وجونزاليس هما المرشحان المفضلان، كلاهما لديهما احتمالية تصويت بنسبة 70 بالمئة، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.



وأشارت صحيفة انفوباي الأرجنتينية، إلى أنه سيتم أيضا انتخاب 151 عضوًا في الجمعية وخمسة أعضاء في البرلمان الإكوادوري.



ويسعى نوبوا إلى إعادة انتخابه لفترة ولاية مدتها أربع سنوات، قال إنه سيعمل خلالها على تعزيز التغيير من "الإكوادور القديمة إلى الإكوادور الجديدة"، من بلد غارق في انعدام الأمن والعنف إلى سياسة متشددة، بما يتماشى مع استراتيجيته خلال الأشهر الخمسة عشرة الأولى من إدارته.



ويحق لنحو 13.73 مليون إكوادوري التصويت في الانتخابات، وتم إنشاء أكثر من 41 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها.



ويكون الفائز في الانتخابات هو من يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، أي أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، أو من يجمع 40 بالمئة من الأصوات وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافس له.



ويحتمل إجراء جولة إعادة في 13 نيسان، حيث سيتولى الرئيس القادم منصبه في شهر أيار.



وفي الإكوادور، يعتبر التصويت إلزاميا للمواطنين الإكوادوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، واختياريا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا والبالغين فوق 65 عامًا.