الثلاثاء 2026-03-17 06:52 م

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ و21 طائرة مسيرة

الثلاثاء، 17-03-2026 01:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات فجر الثلاثاء، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية مع 304 صواريخ باليستية، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة.

 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






