الأربعاء 2026-04-08 11:07 م

الإمارات: انتصرنا في حرب سعينا بصدق لتجنبها

المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش
الأربعاء، 08-04-2026 09:56 ص
الوكيل الإخباري-  أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأربعاء، أن "الإمارات انتصرت في حرب سعت بصدق لتجنبها".اضافة اعلان


وأضاف في منشور على منصة "إكس": "انتصرنا بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم".

وأكمل: "نتجه اليوم لإدارة مشهدٍ إقليمي معقّد برصيدٍ أكبر، ومعرفةٍ أدق، وقدرةٍ أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل. قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي".
 
 


