الإمارات: بدء استئناف رحلات جوية استثنائية

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن الرحلات الاستثنائية ستعلن وفق جداول من شركات الطيران للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.
وأهابت الهيئة بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين التواصل معهم وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من شركات الطيران، تفاديا للازدحام وضمانا لانسيابية الإجراءات.
وكانت دولة الإمارات تكفلت بتكاليف إقامة المسافرين العالقين جراء إلغاء الرحلات والإيقاف الجزئي للرحلات الجوية في مطارات الإمارات.
-
أخبار متعلقة
-
52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان
-
قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران
-
دويّ انفجارات في بيروت
-
ترامب: لا أستبعد إرسال قوات أميركية برية إلى إيران
-
"قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز المسال إثر هجوم على مرافقها
-
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان
-
لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
-
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي