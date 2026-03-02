الإثنين 2026-03-02 09:07 م

الإمارات: بدء استئناف رحلات جوية استثنائية

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، بدء تشغيل رحلات استثنائية بمطارات الإمارات، بهدف مغادرة المسافرين العالقين والمتأثرين بالأحداث التي شهدتها المنطقة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن الرحلات الاستثنائية ستعلن وفق جداول من شركات الطيران للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.


وأهابت الهيئة بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين التواصل معهم وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من شركات الطيران، تفاديا للازدحام وضمانا لانسيابية الإجراءات.


وكانت دولة الإمارات تكفلت بتكاليف إقامة المسافرين العالقين جراء إلغاء الرحلات والإيقاف الجزئي للرحلات الجوية في مطارات الإمارات.

 
 


