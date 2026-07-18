السبت 2026-07-18 07:14 م

الإمارات .. بدء التحقيق في معلومات غير صحيحة عن انفجارات في دبي

الإمارات .. بدء التحقيق في معلومات غير صحيحة عن انفجارات في دبي
الإمارات .. بدء التحقيق في معلومات غير صحيحة عن انفجارات في دبي
 
السبت، 18-07-2026 05:41 م
الوكيل الإخباري-   باشرت النيابة العامة في الإمارات التحقيق في نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات وسط دبي.اضافة اعلان


وصرح المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
 
 


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