الإمارات تتصدى لـ11 صاروخا إيرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية نجحت في التصدي لـ11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه الدولة.

اضافة اعلان