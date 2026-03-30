الإمارات تتصدى لـ11 صاروخا إيرانيا

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة
الإثنين، 30-03-2026 04:53 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية نجحت في التصدي لـ11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه الدولة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أفادت الوزارة أن إجمالي الاعتراضات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية وصل إلى 425 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1941 طائرة مسيرة.

 
 


