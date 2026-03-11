الإمارات: تدمير 1626 صاروخًا ومسيرة منذ بداية الحرب

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، رصدت أمس 35 طائرة مسيرة تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل أراضي الإمارات.
ومنذ بدء الاعتداء الإيراني، جرى رصد 262 صاروخاً باليستياً تم تدمير 241 منها، فيما سقط 19 في مياه البحر، في حين سقط صاروخان على أراضي الإمارات.
-
أخبار متعلقة
-
"الدفاع الكويتية": رصد وتدمير 5 طائرات مسيرة معادية
-
التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الصواريخ تنطلق باتجاه إسرائيل
-
الطاقة الدولية: جميع الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط
-
غوتيريش يبحث مع وزير خارجية ايران الوضع في المنطقة
-
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين بالربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة
-
إسرائيل تعلن إطلاق "موجة غارات" على إيران
-
البيت الأبيض: ترامب لن يكون "سعيدا" إذا تبيّن أن روسيا تمدّ إيران بمعلومات استخباراتية
-
صحيفة: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات