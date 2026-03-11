الإمارات: تدمير 1626 صاروخًا ومسيرة منذ بداية الحرب

الوكيل الإخباري- دمرت الدفاعات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 صواريخ باليستية من أصل 9 صواريخ فيما سقط صاروخ في البحر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، رصدت أمس 35 طائرة مسيرة تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل أراضي الإمارات.