الإمارات: تدمير 1626 صاروخًا ومسيرة منذ بداية الحرب

الوكيل الإخباري-   دمرت الدفاعات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 صواريخ باليستية من أصل 9 صواريخ فيما سقط صاروخ في البحر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، رصدت أمس 35 طائرة مسيرة تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل أراضي الإمارات.


ومنذ بدء الاعتداء الإيراني، جرى رصد 262 صاروخاً باليستياً تم تدمير 241 منها، فيما سقط 19 في مياه البحر، في حين سقط صاروخان على أراضي الإمارات.

 
 


