الإثنين 2026-03-30 01:34 ص

الإمارات تدين تهديد ايران واستهدافها المنشآت المدنية

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة
الإثنين، 30-03-2026 12:57 ص

الوكيل الإخباري-   دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية والتهديد باستهداف، البنية التحتية المدنية و المنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وشبكات المياه، ومرافق الطاقة، ومراكز النقل، والمناطق السكنية.

ووصف الشيخ عبد الله بن زايد في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، هذه التهديدات الإيرانية بأنها تشكل انتهاكاً صريحاً وجسيماً لأحكام القانون الدولي ومبادئه الراسخة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله أو تبريره، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، فضلاً عن ترويع ملايين المدنيين.

 

وأعتبر، أن تحويل منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والممرات البحرية الدولية إلى أهداف عسكرية لا يهدد دولة بعينها فحسب، بل يُعرّض استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الحيوية لمخاطر جسيمة، ويقوّض الأمنين الإقليمي والدولي.

 
 


