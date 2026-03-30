الإمارات تدين تهديد ايران واستهدافها المنشآت المدنية

الوكيل الإخباري- دان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية والتهديد باستهداف، البنية التحتية المدنية و المنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وشبكات المياه، ومرافق الطاقة، ومراكز النقل، والمناطق السكنية.

ووصف الشيخ عبد الله بن زايد في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، هذه التهديدات الإيرانية بأنها تشكل انتهاكاً صريحاً وجسيماً لأحكام القانون الدولي ومبادئه الراسخة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله أو تبريره، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، فضلاً عن ترويع ملايين المدنيين.