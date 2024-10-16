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الإمارات تطلق تحذيراً لرعاياها بالهند

العلم الاماراتي
العلم الاماراتي
الأربعاء، 16-10-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري-   أهابت قنصلية دولة الإمارات في كيرلا مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية الهند بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الامطار الغزيرة في مدينة تشيناي ومدينة بنغالورو.

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