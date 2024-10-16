الإمارات تطلق تحذيراً لرعاياها بالهند

الوكيل الإخباري- أهابت قنصلية دولة الإمارات في كيرلا مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية الهند بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الامطار الغزيرة في مدينة تشيناي ومدينة بنغالورو.

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وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

