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الإمارات تعلن الأحد أيام عيد الفطر السعيد

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تعبيرية
 
السبت، 29-03-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات مساء اليوم السبت، أن الأحد 30 مارس يوم عيد الفطر السعيد.

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وقال ديوان الرئاسة أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.

 

 
gnews

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