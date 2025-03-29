الإمارات تعلن الأحد أيام عيد الفطر السعيد

وقال ديوان الرئاسة أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.
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