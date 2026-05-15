الجمعة 2026-05-15 05:34 م

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز
ارشيفية
 
الجمعة، 15-05-2026 03:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الإمارات، الجمعة، أنها ستعمل على "تسريع" بناء خط أنابيب للنفط يتيح الالتفاف في التصدير على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط.اضافة اعلان


وأورد مكتب أبوظبي الإعلامي الحكومي أن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اطلع أثناء اجتماع مع مسؤولين في شركة النفط الوطنية "على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب–شرق 1 الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة"، والمتوقع تشغيله عام 2027.

وأضاف أن آل نهيان، أوعز "بتسريع إنجاز هذا المشروع... للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 3 شهداء و6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان

إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يفتتح سوق المعراض الريفي الأول في جرش

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة العبابنة

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية صنعت للأردن ثباتا يتقدم على العواصف ويتجاوز التحديات

حزب الاتحاد الوطني يشارك في المسيرة الوطنية إحياءً لذكرى النكبة

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني يشارك في المسيرة الوطنية إحياءً لذكرى النكبة

مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز

وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك لرئيس لاتفيا

أخبار محلية وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك لرئيس لاتفيا

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

أخبار محلية البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام

أخبار محلية مركز حدود العمري يسهل عبور حجاج بيت الله الحرام



 
 






الأكثر مشاهدة

 