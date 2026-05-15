الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات، الجمعة، أنها ستعمل على "تسريع" بناء خط أنابيب للنفط يتيح الالتفاف في التصدير على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط.





وأورد مكتب أبوظبي الإعلامي الحكومي أن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اطلع أثناء اجتماع مع مسؤولين في شركة النفط الوطنية "على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب–شرق 1 الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة"، والمتوقع تشغيله عام 2027.



وأضاف أن آل نهيان، أوعز "بتسريع إنجاز هذا المشروع... للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة".





