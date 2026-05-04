الإمارات تعلن عودة جميع المدارس إلى نظام التعليم عن بُعد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، الاثنين، عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعليم عن بعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 5 أيار الجاري حتى الجمعة الموافق 8 أيار.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى سلامة الجميع وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.