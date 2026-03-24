الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني بالقوات المسلحة الإماراتية في البحرين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، مقتل أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين، إثر اعتداء صاروخي إيراني.

