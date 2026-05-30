الإمارات تنصح بعدم سفر مواطنيها إلى 3 دول إفريقية

الوكيل الإخباري- نصحت دولة الإمارات، السبت، مواطنيها بتجنب السفر إلى دول أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وذلك في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا التي تشهدها هذه الدول.





وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنه: "في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD)، تنصح وزارة الخارجية مواطني الدولة بعدم السفر إلى جمهورية أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان إلا للضرورة".



وأضاف البيان: "كما تهيب الوزارة بالمواطنين الإماراتيين المتواجدين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات المحلية، والتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ".







