الإمارات توجه رسالة بضرورة التحقق من الرسائل قبل نشرها

الخميس 2026-03-12 11:08 م

الخميس، 12-03-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري-   حذر المجلس الأعلى للأمن الوطني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، من تداول ونشر المعلومات غير المؤكدة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة،مؤكدين أن نشر الأخبار غير الموثوقة قد يسهم في بث الخوف والقلق بين المواطنين.

وأوضح المجلس والهيئة أن المعلومة غير المؤكدة قد تتحول إلى إشاعة تنتشر بسرعة كبيرة بين الناس، إذ يمكن أن ينتقل الخبر خلال ثوانٍ من شخص إلى آخر ومن عشرة أشخاص إلى مئات وآلاف، ليس بسبب دقته بل نتيجة تكرار تداوله عبر وسائل التواصل المختلفة.


وأشارا إلى أن أخطر لحظة في انتشار الإشاعة ليست عند كتابتها، بل عند مشاركتها وإعادة نشرها، حيث قد تؤدي ضغطة واحدة على الهاتف إلى تداول واسع للمعلومة، ما يدفع بعض الأفراد إلى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة.


ودعا الجانبان إلى ضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مؤكدين أن الوعي يبدأ بسؤال بسيط: من هو المصدر؟ وأن المعلومات الموثوقة تصدر فقط عن الجهات الرسمية، فيما تؤدي مشاركة الأخبار غير المؤكدة  في تضليل الرأي العام.


وأكدت الجهات المعنية أن التعامل الواعي مع المعلومات خلال الأوقات الحساسة يعد واجباً مجتمعياً، مشددة على ضرورة التوقف عن نشر الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة.

 
 


