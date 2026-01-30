الإمارات وإيران تؤكدان أهمية استقرار المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

