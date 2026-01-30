الجمعة 2026-01-30 10:05 م

الإمارات وإيران تؤكدان أهمية استقرار المنطقة

علما الإمارات وإيران
الجمعة، 30-01-2026 09:43 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض الجانبان باتصال هاتفي اليوم الجمعة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

 
 


