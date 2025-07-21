الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ

الوكيل الإخباري- لم يتمكن الائتلاف الحاكم في اليابان بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا من الحصول على الأغلبية في مجلس المستشارين (الشيوخ) المكون من 248 مقعدا في انتخابات برلمانية حاسمة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتفلزيون اليابانية اليوم الاثنين.

اضافة اعلان