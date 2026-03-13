الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

وقالت كالاس للصحيفة: "من المهم أن يدرك الجميع أن الولايات المتحدة واضحة جدا في رغبتها في تقسيم أوروبا. فهي لا تحب الاتحاد الأوروبي".
استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي مرارا خلال ولايته الثانية، وفرض رسوما جمركية على الدول الأعضاء ودول أخرى. وتحدث عن ضم غرينلاند؛ وهي خطوة يمكن أن تنهي فعليا حلف شمال الأطلسي.
وأطلقت إدارة ترامب هذا الأسبوع سلسلة من التحقيقات التجارية بشأن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك، بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة. وبموجب هذه التحقيقات، تواجه هذه الدول رسوما جمركية جديدة بحلول الصيف المقبل بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي معظم برنامج الرسوم الذي أقره ترامب سابقا.
