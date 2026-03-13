الجمعة 2026-03-13 12:50 م

الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"
ارشيفية
 
الجمعة، 13-03-2026 12:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "تقسيم أوروبا" ولا "تحب الاتحاد الأوروبي"، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة؛ بعد أكثر من عام من الاضطرابات في العلاقات بين الجانبين.اضافة اعلان


وقالت كالاس للصحيفة: "من المهم أن يدرك الجميع أن الولايات المتحدة واضحة جدا في رغبتها في تقسيم أوروبا. فهي لا تحب الاتحاد الأوروبي".

استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي مرارا خلال ولايته الثانية، وفرض رسوما جمركية على الدول الأعضاء ودول أخرى. وتحدث عن ضم غرينلاند؛ وهي خطوة يمكن أن تنهي فعليا حلف شمال الأطلسي.

وأطلقت إدارة ترامب هذا الأسبوع سلسلة من التحقيقات التجارية بشأن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك، بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة. وبموجب هذه التحقيقات، تواجه هذه الدول رسوما جمركية جديدة بحلول الصيف المقبل بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي معظم برنامج الرسوم الذي أقره ترامب سابقا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران على وشك الاستسلام

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

أخبار محلية الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

سبائك ذهبية

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

عربي ودولي أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

مضخات النفط

عربي ودولي أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط لشركائها في الحقول البرية في آذار

وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا

أخبار محلية وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا



 






الأكثر مشاهدة