الإثنين 2026-01-19 03:34 م

الاتحاد الأوروبي: قمة استثنائية الخميس لبحث الرد على تهديدات ترمب

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 19-01-2026 02:47 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعوة لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل في بروكسل، لبحث الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية قضية غرينلاند.

اضافة اعلان

 

وأكد كوستا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول الأعضاء واتخاذ موقف موحد تجاه التطورات الأخيرة.


وتأتي القمة بعد أن تعهد ترامب، السبت الماضي، بتطبيق موجة من الرسوم الجمركية على الدول التي لا تؤيد خطته لضم الجزيرة التابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو.

 

ومن جانبها، أصدرت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا بيانًا مشتركًا أكدت فيه تضامنها مع الدنمارك وشعب غرينلاند، محذرة من أن تهديد الرسوم الجمركية “يقوض العلاقات عبر الأطلسي وينذر بانحدار خطير”.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال تركيا.. تراجع ملحوظ في أسعار المنازل

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

عربي ودولي بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

ل

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالجامعات

ب

أخبار محلية صيادلة يوجّهون إنذارًا عدليًا لمجلس نقابتهم

ق

فيديو منوع متداول: آلة بسيطة لإعداد عصير البطيخ الطازج

ل

أسواق ومال البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فل

فيديو منوع هندي يصبح حديث مواقع التواصل بسبب كثافة شاربه



 






الأكثر مشاهدة