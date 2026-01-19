الاتحاد الأوروبي: قمة استثنائية الخميس لبحث الرد على تهديدات ترمب

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن دعوة لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل في بروكسل، لبحث الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية قضية غرينلاند.

وأكد كوستا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول الأعضاء واتخاذ موقف موحد تجاه التطورات الأخيرة.



وتأتي القمة بعد أن تعهد ترامب، السبت الماضي، بتطبيق موجة من الرسوم الجمركية على الدول التي لا تؤيد خطته لضم الجزيرة التابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو.