الجمعة 2025-06-06 08:21 م
 

الاتحاد الأوروبي: ندعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية

رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا
رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا
 
الجمعة، 06-06-2025 06:57 م
الوكيل الإخباري- انضم رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الإعراب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية.اضافة اعلان


وكتب كوستا، اليوم الجمعة، في منشور على منصة إكس:"يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة المحكمة الجنائية الدولية"، واصفًا إياها بأنها "رُكنٌ أساسيٌ من أركان العدالة الدولية".

وجاء ذلك تعقيبًا على العقوبات التي فرضتها أمس الإدارة الأميركية على المحكمة وأربعة من قضاتها، بسبب ما وصفته بـ"إجراءات غير مشروعة" اتخذتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورأى كوستا أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل تقف ضد الإفلات من العقاب"، مضيفًا:"ينبغي علينا حماية استقلاليتها ونزاهتها"، مشددًا على أهمية أن "يسود حكم القانون على حكم القوة".

وبدورها، أشارت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تُعلي من شأن العدالة في مواجهة أخطر الجرائم".

وقالت منسقة الدبلوماسية الأوروبية:"يجب أن تبقى المحكمة بمنأى عن الضغوط، وفيةً لمبادئها. سندعم دائمًا عملها الحيوي واستقلاليتها".

بترا
 
gnews

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