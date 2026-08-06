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الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في إفريقيا على خلفية أزمة سبتة

الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في إفريقيا على خلفية أزمة سبتة
الاتحاد الأوروبي
 
الخميس، 06-08-2026 01:01 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر عن دعمه لمبادرة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد، في أعقاب أزمة مدينة سبتة الإسبانية.

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وقال برونر في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، ردا على سؤال حول خطط ألمانيا وأربع دول أوروبية أخرى (النمسا واليونان والدنمارك وهولندا) لبناء مراكز ترحيل خارجية: "نحن ندعم ذلك".

وأشار إلى أن المبادرة يمكن تنفيذها بدءا من عام 2027، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي قد أرسى بالفعل الأساس القانوني لعمل مثل هذه المراكز خارج حدوده، معتمداً على مفهوم "الدول الثالثة الآمنة".

 
 


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