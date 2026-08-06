الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في إفريقيا على خلفية أزمة سبتة

الوكيل الإخباري- أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر عن دعمه لمبادرة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد، في أعقاب أزمة مدينة سبتة الإسبانية.

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