الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في إفريقيا على خلفية أزمة سبتة

وأشار إلى أن المبادرة يمكن تنفيذها بدءا من عام 2027، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي قد أرسى بالفعل الأساس القانوني لعمل مثل هذه المراكز خارج حدوده، معتمداً على مفهوم "الدول الثالثة الآمنة".
-
أخبار متعلقة
-
"الأطراف الإقليمية الأربعة" تؤكد أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في هرمز وباب المندب
-
إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عُمان بشأن هرمز
-
وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية جيش الاحتلال تضرب مجدل زون
-
مرشح من أصول عربية يفوز بانتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان
-
سوريا.. الشرع يصل إلى مطار دير الزور الدولي
-
إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات
-
تواجه حكما بالإعدام.. الشيخة حسينة تعتزم العودة إلى بنغلاديش
-
الرئيس الإيراني: التواصل مع خامنئي "صعب للغاية" حاليا