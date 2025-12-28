الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وحدة وسيادة الصومال

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد أنور العنوني في بيان، إن التكتل "يؤكد مجددا أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وفق دستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
وأضاف، إن "ذلك يعد أمرا أساسيا لضمان السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمتها"، مشددا على "تشجيع الاتحاد الأوروبي للحوار الهادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة".
